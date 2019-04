Další změna ve vládě. Brabce na pozici vicepremiéra nahradí Schillerová a Havlíček

„Navrhuji dva posty vicepremiérů. Pro ekonomiku a finance bude paní Schillerová a pro hospodářství by měl být pan Havlíček. Pan Brabec jsme se domluvili, že se s tím ztotožnil,“ řekl premiér Andrej Babiš České televizi.

Včetně ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) tak bude mít menšinový kabinet nově tři vicepremiéry, z toho dva za ANO. Poměry ve vládě by se tím ale neměly změnit, protože vicepremiéři nemají silnější hlas. Hamáček je se změnou smířen. „Z mého pohledu jde o to, aby nedocházelo k vychýlení rovnováhy ve vládě, kde stále platí deset ministrů za hnutí ANO a pět ministrů za sociální demokracii. Jestli bude někdo z ministrů vicepremiérem, to je čistě technická věc,“ ujistil.