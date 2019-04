„Moji nástupci to budou mít snazší,“ zhodnotil Ťok své působení

Dan Ťok přiznal, že na počátku působení ve funkci neodhadl, jaká bude ministerská realita. Problémy mu zpočátku dělala hlavně komunikace s úředníky, která se od té firemní značně liší. Hlavní rozdíl je prý ve formě jazyka i v množství nástrah a míry upozorňování na ně. Je však přesvědčen, že nakonec s úředníky společnou řeč našel.

Podcenil především důležitost informování o své činnosti. Právě obrovský mediální zájem a neustálá kritika ho tak vedly k rozhodnutí odejít. Za obzvlášť nefér považuje zpravodajství o problémech na D1 na konci roku 2018. Připouští, že výrok o kalamitním sněhu nebyl z jeho strany šikovný.

Zakleté mýto

Působení ve funkci mu prý komplikoval mýtný systém, který mohl být za spoustou útoků na něj. „Nikdy jsem si neuvědomil, jak politický je to problém,“ okomentoval to s tím, že kdyby věc nebyla takové politikum, bylo by možné najít řešení rychleji. Kořeny problému vidí už ve smlouvách z let 2006 a 2007, které byly jen velmi obtížně vypověditelné.

Ťok je přesvědčen, že existoval zájem na tom, aby ministr dopravy byl slabý. „Jestliže máte nějaký systém a chcete, aby dále fungoval a nevysoutěžil se nový, tak slabý ministr je poměrně dobrá záruka,“ řekl. Připustil, že k tomu nemá žádné důkazy, jen intenzivní pocit. „Možná policie s něčím přijde,“ zaspekuloval.