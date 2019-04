Víc učňů nepotřebujeme, říká Plaga. Bylo by to destruktivní, trh práce se změní, souhlasí Kartous

přehrát video 90' ČT24 o školství

O počtu přijímaných studentů nyní rozhodují ředitelé škol. Většinu středních škol ale zřizují jednotlivé kraje, které by tuto kompetenci chtěly převzít. Podle ředitelů škol je ovšem už nyní praxe taková, že se na kapacitě musí s kraji domlouvat. „Cílem Asociace krajů je zvýšit o deset procent počet žáků, kteří nenastupují do maturitních oborů, ale do učňovských. Odpovídá to argumentu hejtmana (Moravskoslezského kraje) Vondráka, že je potřeba zohledňovat současnou poptávku zaměstnavatelů v těchto regionech,“ říká analytik a vedoucí komunikace EDUin Bohumil Kartous. Podle něj právě z tohoto plyne snaha krajů ovlivňovat počty studentů v konkrétních oborech. „V současnosti mají poslední slovo ředitelé. Snahou krajů je dosáhnout toho, aby poslední slovo měly ony. Ale tím se dostáváme k důvodu, proč takový zájem mají – a tím evidentně je naplňovat současnou poptávku zaměstnavatelů,“ míní Kartous.

Hrozí bezprizorní budoucnost, varuje Kartous „Což je destruktivní, protože současná poptávka na trhu práce se velmi liší od toho, jaké jsou předpovědi za deset, patnáct let,“ upozorňuje. Podle něj budou tito absolventi bez maturity mít relativně nízkou úroveň všeobecných gramotností, které jsou důležité pro přizpůsobování se trhu práce. A ten se bude v následujících letech zřejmě výrazně měnit. „Budou bezprizorní. Teď sice naplní poptávku některých firem, ale až ty firmy přestanou poptávku produkovat, tak budou dost špatně hledat uplatnění,“ říká Kartous. Především ekonomicky nejzaostalejší kraje, které nyní nejvíc tlačí na posilování učňovského školství, tedy Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský, by se podle něj měly soustředit na to, aby lidé s vyšším vzděláním v regionu zůstávali a pomáhali mu.

Plaga: Lékem je motivace žáků Pro upřednostňování učňovských oborů není ani ministr školství Robert Plaga (ANO). Byl sice u podpisu memoranda Asociace krajů o budoucnosti vzdělávání, které požadavek na rozhodování o počtech přijímaných středoškoláků obsahuje, sám ale dokument nepodepsal. „Lékem na nedostatek řemesel a technického vzdělání je motivace žáků, aby to bylo využitelné, zajímavé, aby je to přitáhlo. A ne – a to je požadavek průmyslu – aby narostl počet lidí v učňovských oborech,“ řekl Plaga.