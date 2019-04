Začínají přijímačky na střední školy. Podle Kartouse by byla lepší třeba esej, prověřila by myšlení

Přijímaček se letos zúčastní přes dva a půl tisíce dětí více než vloni. Zhruba čtyři pětiny z nich se chystají na zkoušky na dvou školách, z obou pokusů se jim bude započítávat lepší výsledek. Od kritiků často zaznívá, že sítem nakonec projde téměř každý. Mluvčí EDUin Kartous ale odmítá, aby se počet studentů na středních školách s maturitou snižoval.

„Žijeme v situaci, kdy nás rychlost společenských a ekonomických změn v podstatě nutí k tomu, abychom poskytovali mladým generacím větší adaptabilitu a tím pádem jim umožňovali delší studium. Když se podíváte na dvacáté století, celou dobu rostl počet strávených let ve vzdělávacím systému. Je to skutečně přirozená reakce společnosti na to, co se děje,“ myslí si Kartous.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) a jeho kolegyně z Karlovarského kraje Jana Mráčková Vildumetzová (ANO) prosazovali zavedení takzvaného cut-off score, tedy nepřekročitelné minimum. Kdyby jej žáci nepřekonali, nedostali by se na maturitní obory. Vláda ale v únoru návrh hejtmanů zamítla. Podle Kartouse by odmítnutí uchazeči skončili jako levná pracovní síla v montovnách, což bylo údajně záměrem některých zastánců návrhu.

Neučit se mechanicky

„Když se podíváme na to, jak přemýšlet o tom, kdo a jaké má získat vzdělání, tak by to primárně mělo být rozhodnutí jeho a jeho rodičů. Společenský zájem nestojí na tom, že budeme uspokojovat současnou ekonomickou poptávku, protože ta se bude v následujících letech velmi výrazně měnit, existují na to poměrně respektované analýzy,“ říká Kartous.

Jak Kartous dále uvádí, samotné testy by mohly fungovat jinak. Například formou portfolií, kdy uchazeč prokazuje, že má komplexní dovednosti v různých směrech, ne pouze v češtině a matematice.

„Bylo by dobré, abychom se zaměřili na komplexní rozvoj, tak jak ho požaduje současná platná strategie vzdělávání, a nezaměřovali se pouze na to, jestli se někdo naučil mechanicky vzorečky z matematiky a gramatiku českého jazyka, protože to nezaručuje dokonce ani to, že ten člověk dobře umí matematiku a že umí ovládat svůj mateřský jazyk,“ domnívá se Kartous.