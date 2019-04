Zlínští se bouří proti rehabilitačním bytům pro oběti trestných činů a násilí

Nový dům s byty sociální rehabilitace má vzniknout v ulici Bratří Sousedíků, kde již funguje chráněné bydlení – i proti němu vznikla před lety petice. „Největší hnací motor, proč to tady lidem vadí, je ten strach. To tady opravdu je. Lidi se bojí, není to nic, co by člověk chtěl mít před svým domem, kde vychovává děti,“ řekl rozhlasu jeden z iniciátorů petice proti rehabilitačním bytům Ondřej Slováček.

Sociální rehabilitaci definuje zákon jako „soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností“. Určené jsou například obětem trestných činů či domácího násilí nebo rodinám s dětmi, které se ocitly v problémech.

Odpůrci stavby argumentují kromě obavy ze samotných obyvatel nových bytů také tím, že s nimi vedení města nekomunikuje. Obávají se i průběhu stavby samotné – Letná podle nich není místem, kam by měla vjíždět stavební technika.

K debatě o bytech sociální rehabilitace s vedením města ale dojde. Jednak ve středu po Velikonocích bude zastupitelstvo schvalovat vyčlenění peněz na stavbu, jednak se čtyři dny poté uskuteční veřejná debata.