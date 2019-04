Zájem o očkování proti spalničkám mezi dospělými výrazně narůstá

Martin Nesrsta z centra Avenier mluví o rekordním zájmu. „Poslední dva až tři roky jsme u dospělých měli měsíčně desítky či stovky dávek. Teď jsou ty počty v tisících.“ Za rok 2017 firma do ordinací lékařů dodala 1200 dávek, za rok 2018 to bylo 5100 dávek. Od ledna 2019 do dnešního dne se číslo vyšplhalo na 18 500. Polovinu prodaných vakcín podle Nesrsty nakupují hlavně nemocnice nebo firmy, kde se spalničky vyskytly.

Nárůst zájmu o očkování proti spalničkám je podle vakcinologa důsledkem vysokého počtu nakažených. „Díky epidemii spalniček určitě roste zájem o očkování u dospělých,“ potvrzuje Roman Chlíbek z České vakcinologické společnosti.