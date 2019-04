Česko uspělo ve sporu o skladování nafty. Nemusí platit miliony správci Viktoriagruppe

22. října 2014 Server Aktuálně.cz uvedl, že stát odváží zásoby z českých skladů Viktoriagruppe do státního podniku Čepro. Německé sklady byly pod dozorem bavorské celní správy.

17. července 2017 Pravidelný odvoz nafty z Německa do Česka skončil. Podle odhadů chybí přes šest milionů litrů, čeká se na konečnou inventuru.

Srpen 2018 - Šéf Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr oznámil, že se do Česka stále nevrátilo asi 300 tisíc litrů nafty. Zároveň pražské vrchní státní zastupitelství obžalovalo dva bývalé vysoké úředníky Správy státních hmotných rezerv za to, že v roce 2013 uzavřeli dodatek na pronájem prázdné nádrže v Nelahozevsi. Ten původně platila firma Viktoriagruppe, dodatek jí ale této povinnosti zbavil. Od té doby nádrž musela platit SSHR, měsíčně ji to stálo čtyři miliony korun. Jedním ze stíhaných je bývalý šéf organizace Ondrej Páleník, který byl v roce 2017 nepravomocně odsouzen v kauze zneužití Vojenského zpravodajství.