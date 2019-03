Začátek víkendu bude větrný a deštivý. V neděli teploty stoupnou až ke 20 stupňům

V sobotu déšť, v neděli oteplení

Podle Žáka je přitom pravděpodobné, že tento vítr bude o něco silnější než ten v noci ze čtvrtku na pátek. „Takže potenciální škody můžou být o něco vyšší, ale stále to bude slabší než to, co jsme zažili v noci z neděle na pondělí,“ dodal.

V sobotu bude oblačno a na většině území bude pršet, srážky by ale během sobotního odpoledne a večera měly postupně ustávat.

Maximální teploty by měly v sobotu zůstat mezi 7 až 11 stupni. O něco tepleji bude v západních a jihozápadních Čechách. „Protože právě od jihozápadu se k nám za teplou frontou začne během sobotního odpoledne dostávat teplý vzduch. Jeho příliv se naplno projeví v neděli, kdy se maxima dostanou většinou na hodnoty mezi 14 a 18 stupni a v nejteplejších lokalitách možná i ke dvaceti stupňům,“ dodal meteorolog.