Řidič kamionu předjížděl, i když jel proti němu autobus. Němci ho chtějí soudit za pokus o vraždu

Pokus o předjetí dvou kamionů nedaleko česko-německých hranic se řidiči třetí nákladní soupravy těžce nevyplatil. Jen těsně se vyhnul srážce na jedné straně s jedním z předjíždných vozů, na druhé straně s protijedoucím autobusem. Televizi Prima poté řekl, že jel co nejrychleji, protože měl zpoždění a bál se, že proto přijde o práci. Když se ale záznam jeho jízdy objevil na internetu, stejně o ni přišel. „My jsme ho okamžitě stáhli a dostal výpověď,“ uvedl jednatel společnosti Mikostar Logistics Miroslav Vítek.

Incident se stal 22. ledna na silnici B12, která vede z Pasova na německo-české hranice u Strážného. Před městem Freyung je třípruhový úsek, směrem k hranicím vedou dva jízdní pruhy, opačným pouze jeden. Záhy však levý pruh končí, následuje křižovatka a dlouhá pravá zatáčka. I když do levého pruhu mohou pouze osobní auta, nákladním to zakazuje dopravní značka, dvaapadesátiletý řidič kamionu v barvách vsetínské firmy začal ve třípruhovém úseku předjíždět. Vlevo ale zůstal, i v místě, kde se již silnice zúžila.

Na řidiče nyní vydala bavorská policie evropský zatykač. „Bude to pokračovat tak, že jsme zadali příkaz k ohodnocení situace soudním znalcem, který situaci zrekonstruuje. Na základě důležité výpovědi jsme si vyžádali zatýkací příkaz a řidiče hledáme,“ uvedl pasovský státní zástupce Walter Feiler. Německé státní zastupitelství ho podle Feilera podezírá z „pokusu o vraždu obecně nebezpečnými prostředky“.

Mluvčí Policie ČR Lenka Javorková nicméně uvedla, že tuzemští policisté zatím žádný oficiální podnět nedostali. Až se tak stane, měli by řidiče zatknout a předat do německé vyšetřovací vazby. V ní patrně zůstane až do zahájení soudního procesu.