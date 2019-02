GIBS prověřuje policistu, který odložil případ údajného únosu Babiše mladšího na Krym

Podle Práva by mělo jít o jednoho pražského policistu, kterému by v případě obvinění a odsouzení mohl hrozit trest až jednoho roku vězení nebo zákaz činnosti.

Dané oznámení měl podle Práva začít prošetřovat pražský policista, kterého v současnosti prověřuje GIBS. Kriminalista měl mimo jiné vyslechnout právníky premiéra Andreje Babiše (ANO) i jeho syna. Dále vyslechl také Petra Protopopova , který měl s Babišem juniorem, jenž podle premiéra trpí schizofrenií, na Krym odcestovat.

Policistovi následně měla stačit fotografie, kterou mu Protopopov ukázal a na níž byl Babiš mladší se svou matkou a čerstvými novinami na Slovensku. Krátce na to pak vyšetřovatel kauzu odložil, a to aniž by vyslechl jejího hlavního aktéra – Andreje Babiše mladšího.

Kauza se dostala na veřejnost po odvysílání reportáže Seznam TV

Kauza kolem údajného únosu Babiše mladšího se pak dostala na veřejnost poté, co loni v listopadu odvysílala Seznam TV reportáž, ve které premiérův syn opět řekl, že byl kvůli kauze Čapí hnízdo držen na Krymu. Na ukrajinský poloostrov ho měla nechat odvézt jeho ošetřující psychiatrička – Dita Protopopová – aby v případu nemohl vypovídat. Totéž redakci později napsal prostřednictvím e-mailu.

Po zveřejnění reportáže kauzu policie opět otevřela. Kvůli možnému pochybení pražského kriminalisty se případu z podnětu městského státního zastupitelství ujala také GIBS.