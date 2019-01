Plaga navrhuje obědy zdarma pro 170 tisíc dětí. Stálo by to 1,7 miliardy

„Náš návrh lépe cílí na potřebné děti v mateřských školách a na prvním stupni základních škol. Měl by se týkat asi 170 tisíc dětí,“ uvedl Plaga. Rodiče by škole pobírání přídavku doložili jednou ročně na začátku školního roku či v době, kdy by ho začali dostávat. Pokud by podle ministra jeho novela prošla vládou, přijal by ji parlament a podepsal prezident, mohla by platit od roku 2020.

Obědy zdarma by podle návrhu ministerstva školství vyšly na 1,7 miliardy korun ročně. „Počítáme nejenom s úhradou surovin, ale v návrhu kalkulujeme i se zvýšenými nároky na kuchařský personál a administrativní zabezpečení,“ řekl ministr. Dodal, že jeho resort by částku na bezplatné stravování nehledal ve svém rozpočtu a neškrtal by kvůli tomu jiné položky. Obnos bude chtít pro rok 2020 a všechny další roky do své pokladny navíc.

Na přídavek na dítě má nárok rodina s příjmem nižším než 2,7násobek životního minima. Příjem rodičů s jedním dítětem do šesti let tak například nesmí překročit 20 817 korun a rodičů se třemi dětmi od pěti do 12 let 32 373 korun. Samotný rodič s pětiletým potomkem nesmí mít víc než 13 176 korun, samoživitelka či samoživitel s tříletým až osmiletým dítětem pak 18 954 korun.

ČSSD chtěla plošné proplácení obědů

S nápadem na zavedení obědů do škol zdarma přišli loni vládní sociální demokraté. Navrhli novelu školského zákona s plošným proplácením obědů školákům z mateřských a z prvního stupně základních škol. Vyšlo by to ročně asi na 5,4 miliardy korun.