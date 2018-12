Vláda chystá obědy pro žáky zdarma. Ať se rozhodne v referendu, vyzval poslanec Volný

„Bude to debata v rámci koalice. Určitě nechceme koaličně soutěžit, ale potřebujeme se domluvit, potřebujeme to spočítat a je to v resortu ministerstva školství, tak jsme se domluvili, že tento týden se k tomu vrátíme,“ informoval premiér Andrej Babiš (ANO).

„My jsme se dohodli na tom, že to chceme prosazovat, sociální demokracie už předložila příslušný návrh zákona. Nic nebrání, aby to vláda projednala a poslala do sněmovny,“ doplnil vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Stát by obědy vyšly na pět a půl miliardy

Podle části koaličních politiků by bylo žádoucí, aby od roku 2020 obědy stát platil všem žákům prvního stupně základních škol, v těch mateřských pak podle premiéra poslednímu ročníku. Soukromých zařízení se úleva týkat nemá.