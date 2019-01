Prodej náchodského pivovaru se znovu vrací k hradeckému soudu. Vrchní soud opět zrušil rozsudek

„Rozhodnutí soudu prvního stupně bylo zrušeno a věc byla vrácena soudu prvního stupně k novému projednání,“ píše se ve zkráceném rozhodnutí v justiční databázi. Soud rozhodl v neveřejném jednání. Bližší zdůvodnění zrušení rozsudku bude možné zveřejnit až po doručení rozhodnutí účastníkům řízení.

Město Náchod prodalo pivovar, který se nyní jmenuje Primátor, za 150 milionů korun v březnu 2009 liberecké firmě LIF. Od té doby se o něj vede soudní spor. Podle společnosti Pivovar Holba, která byla jedním z uchazečů o koupi pivovaru, byla porušena její práva ve výběrovém řízení a prodej se uskutečnil nestandardním způsobem.

Náchod postavil za peníze z pivovaru uměleckou školu a opravil polikliniku

Pokud by soudy smlouvu označily za neplatnou, hrozilo by, že by si LIF a město musely vrátit peníze a pivovar. Radnice však 150 milionů korun, které za pivovar dostala, už nemá. Za peníze z prodeje pivovaru město postavilo novou základní uměleckou školu a opravilo budovu polikliniky.

Soudy v minulosti žalobu Holby zamítly a prodej pivovaru tedy platil. K opětovnému projednání do Hradce Králové se spor vrátil po verdiktu Nejvyššího soudu z února 2016, který předchozí rozsudky vrchního soudu a krajského soudu zrušil. V říjnu 2017 hradecký krajský soud žalobu Holby znovu zamítl. Rozsudek ale opět zrušil pražský vrchní soud.

Případ měl i trestněprávní rovinu. Kvůli podezření z machinací při prodeji čelil trestnímu stíhání tehdejší náchodský starosta Oldřich Čtvrtečka (ODS). Policie jej obvinila v březnu 2010, v závěru roku 2013 ho Krajský soud v Hradci Králové obžaloby zprostil. Čtvrtečka v únoru 2016 zemřel.