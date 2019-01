Česko si připomene 30 let od pádu totality i 15 let od vstupu do EU. Lidé vyberou nové europoslance

Zatímco v uplynulém roce rozhodovali Češi ve volbách o prezidentovi, zastupitelstvech obcí i třetině Senátu, letos je čekají jenom jediné volby – do Evropského parlamentu. A to v roce, kdy si země bude připomínat 15 let od vstupu do Evropské unie. Bude to ale i 20 let, co je Česko v Severoatlantické alianci, a 30 let, co se sametovou revolucí padl komunistický režim.