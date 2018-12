Na Vysočině sněží, D1 tentokrát zůstává průjezdná

Silničáři ale kvůli sněžení nabádají řidiče k opatrnosti, a to nejenom na dálnici D1, ale i na dalších silnicích v kraji. Zejména na Žďársku a Třebíčsku může ležet vrstva nového nebo rozbředlého sněhu i na silnicích I. třídy.

Zpráva, že na Vysočině padá sníh, by po uplynulém pracovním týdnu mohla vehnat strach do očí i těm nejzkušenějším řidičům. Dálnice D1 byla ve středu a ve čtvrtek takřka neprůjezdná, jako kritické se ukázalo zúžení u Humpolce. V sobotu se však krize zatím nevrátila a auta i zúženým místem projíždějí plynule navzdory počasí.

Na dálnici D1 se potom mohou řidiči potýkat se sněžením nejenom na Vysočině, ale i v Jihomoravském kraji. Jihomoravští silničáři doporučili opatrnou jízdu na všech silnicích i většině dálnic s výjimkou bratislavské D2 od 11. kilometru a olomoucké D46, které jsou sjízdné bez omezení.

Na Břeclavsku a Hodonínsku jsou všechny silnice pokryté vrstvou nového sněhu a sjízdné se zvýšenou opatrností. Na některá místa musely vyjet i pluhy. Zatím silničáři spotřebovali kolem 120 tun posypového materiálu, uvedl provozní ředitel Brněnských komunikací Leoš Chasák.

Na dálnici D35 v Olomouckém kraji mezi krajským městem a Mohelnicí pak upozorňují silničáři na namrzání vozovky. Kritický je především úsek mezi 235. a 245. kilometrem, klouzat to může také u Olomouce na 264. až 269. kilometru. Jinde v kraji jsou silnice a dálnice sjízdné bez komplikací, pouze v Jeseníkách jsou na vedlejších komunikacích zbytky sněhu.

Sníh od rána padá především na Moravě, v Čechách se proto řidiči mohou potýkat spíše s uježděným sněhem z minulých dnů, který zůstává na silnicích ve vyšších polohách a může být zledovatělý. Výjimkou je Jihočeský kraj, kde mohou sněhové přeháňky zhoršit sjízdnost silnic na Českokrumlovsku, Jindřichohradecku nebo Táborsku.

Meteorologové očekávají, že bude celou sobotu mrznout. Teploty vystoupají nejvýše na minus 4 až 0 stupňů Celsia. Sněžit má spíše ve východní polovině území, ale jen slabě. Podobné to co do teplot bude i v neděli, sněžit ale bude naopak spíše na západě.