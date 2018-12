Víkend bude mrazivý, ale příští týden se oteplí. Sněžit má jen slabě

Na začátku dalšího týdne meteorologové očekávají pozvolné oteplení. Už v úterý by měly být teploty na celém území nad nulou. „V úterý by mělo i více sněžit, ale protože se začne oteplovat, tak to znamená, že v polohách pod 500 metrů by mělo sněžení přecházet v déšť se sněhem nebo v déšť, který může ojediněle namrzat,“ upozorňuje Jarina Sochorová.