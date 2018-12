Senátoři mají problém s nižším růstem platů. Mela ve sněmovně tak může vyjít naprázdno

Novele zákona, která má omezit růst platů ústavních činitelů, hrozí, že narazí v Senátu. Takový výsledek naznačilo jednání výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který změnu v té podobě, jak přišla z Poslanecké sněmovny, odmítl. Členové výboru chtějí předlohu do dolní komory vrátit s pozměňovacím návrhem, aby se platy vypočítávaly jinak. Pokud by to senátoři schválili v konečném hlasování, přišla by vniveč snaha poslanců, kteří v listopadu svolali mimořádnou schůzi, aby stihli změnu schválit tak, že by platila od začátku příštího roku.