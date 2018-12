Babiš navštívil Maroko. V 80. letech tam působil ve službách ČSSR, nyní jedná o obchodu a migraci

Podle Svazu průmyslu a dopravy je Marocké království nejdůležitějším českým partnerem v regionu severní Afriky. Za posledních pět let se český vývoz do Maroka zdvojnásobil a řada českých firem už v zemi působí, uvedl svaz.

„Maroko je největší výrobce aut na africkém kontinentu. Dovážíme z něj renaulty a dacie. Je prostor pro české firmy stát se subdodavateli marockého výrobce,“ uvedl Babiš po jednání s marockým premiérem Saadaddínem Usmáním. Česko podle premiéra do Maroka ročně vyváží 2400 škodovek. „S novými typy je ambice dostat se brzy na 4000,“ řekl Babiš.

Podle Novákové by se spolupráce obou zemí měla kromě automobilového týkat i leteckého a textilního průmyslu. Marocká strana má zájem hlavně o speciální technologie, třeba o výrobu nanovláken. „Marockou stranu primárně zajímají investice českých firem na marockém trhu. Tak, jak je u nás nedostatek pracovníků, tady mají mezi třemi až pěti miliony nezaměstnaných mladých lidí, kteří by měli mít potenciál být vhodnými pracovníky pro české investory,“ uvedla Nováková.

Debata o migraci

Babiš má v Maroku díky svému působení z 80. let kontakty. I proto se na schůzce unijních lídrů nabídl, že s Maročany probere ožehavou migrační otázku. „Shodli jsme se na tom, že je potřeba pomáhat africkým zemím, aby nebyl žádný důvod k migraci do Evropy,“ nastínil Babiš svou strategii.

Právě v souvislosti s migrací se o Maroku v poslední době mluví čím dál víc. Je to totiž odsud přes moře nejblíž do Španělska, které běžence zatím přijímá. A je to jediná africká země, ze které se dá do Evropy dostat po souši přes dvě španělské enklávy na severu Maroka, Ceutu a Melillu. Tam ovšem lidé musí překonat několik plotů.