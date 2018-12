Stát má vrátit 220 milionů za technologický park v Písku. Pochybný projekt je z éry Rusnokovy vlády

Předseda představenstva firmy je ovšem hlášen na příbramském městském úřadě a druhá členka představenstva už ve společnosti dva roky nepůsobí. Uvedla, že o to, kdo byl majitel, se nezajímala. „Vyřizovala jsem kolaudaci a to bylo všechno,“ prohlásila.

Kdo je skutečným majitelem firmy Villagio, není vůbec jasné. Na pozici jediné jednatelky společnosti Eldex pak nominovala tato seychelská firma jistou paní Malou ze Stráže nad Nežárkou. Na dotazy Reportérů ČT nechtěla odpovídat.

Firma Villagio je ovšem současně největším věřitelem společnosti RG Group – a tudíž i hlavní překážkou pro stát, aby získal peníze z dotace zpět. „Stát, potažmo finanční úřad, se bude zřejmě uspokojovat až po zajištěných věřitelích, tedy teprve v situaci, kdy bude majetek dlužníka prodán za více než 260 milionů korun,“ poznamenal insolvenční správce Michal Žižlavský.

Hodnotu majetku, jenž by měl být rozprodán v rámci insolvenčního řízení zkrachovalé firmy RG Group, znalec odhadl asi na 150 milionů. Jenže jako hlavní věřitel se přihlásila právě firma Villagio s pohledávkami přesahujícími dvě stě milionů.

RG Group v žádosti neuváděla pravdu

RG Group se přitom k dotaci dostala i tím, že mnohé z důležitých informací, jež o sobě v žádosti uvedla, nebyly pravdivé. Významnou roli sehrála třeba společnost Bio Group. „Žadatel deklaroval, že Bio Group je expertním garantem a že vědecko-výzkumné aktivity, které mělo technologické centrum v plánu, budou realizovány odpovědně a že budou mít nějakou garanci profesionálního přístupu,“ přiblížil mluvčí ministerstva průmyslu Řepka.

Firma, která měla být významným investorem a expertním garantem projektu, ale sídlí v budově deset let nepoužívané truhlárny. A ač jí to zákon přikazuje, za celou svou desetiletou existenci nevložila do obchodního rejstříku jedinou účetní závěrku.

Firmě RG Group ke stamilionové dotaci také pomohl příslib budoucí spolupráce s Českým vysokým učením technickým (ČVUT). Projekt byl podle Řepky zaměřen na energetické úspory budov s tím, že se tam budou testovat nové technologie. Spolupráce s Českým vysokým učením technickým, které je lídrem v této oblasti, tak vypadala logicky. „Hrálo to jistě velmi významnou roli při rozhodování,“ podotkl Řepka.

ČVUT se ale k projektu nemá. „ČVUT nemělo s firmou RG Group uzavřenu žádnou smlouvu o spolupráci či smlouvu o smlouvě budoucí. Tyto informace jsme ověřovali i na fakultách,“ sdělila mluvčí vysoké školy Andrea Vondráková.

Ministerstvo se při konfrontaci s tím, že neodhalilo nepravdivé informace ze žádosti o dotaci, odkazuje na externí hodnotitele. Nemůže je ale konkretizovat. „Je to právě proto, aby lidé nemohli být zvnějšku ovlivňováni,“ vysvětlil Řepka. Kontrola hodnotitelů je podle něj dána tím, že to jsou lidé, kteří musí projít výběrovým řízením.

Jen jeden hodnotitel pak projekt doporučil s výhradou, ostatní doporučili, přiblížil Řepka.

Jestli máte podezření, pošlete policii, říká tehdejší ministr

Výsledkem je však to, že státu hrozí ztráta 220 milionů korun. Celý projekt schválilo ministerstvo průmyslu v době, kdy ho vedl Jiří Cienciala. Post zastával v kabinetu Jiřího Rusnoka jmenovaném prezidentem Milošem Zemanem, jež vládl bez podpory parlamentu více než půlroku. V současnosti je Cienciala senátorem.

„Vy si myslíte, že já si takové věci pamatuji? To nebuďte srandovní. Já se tím zabývat nebudu,“ reagoval na dotaz Cienciala. „Jestli máte podezření, tak to pošlete Policii České republiky,“ dodal.

Záležitost už ale policie vyšetřuje. „Přípravné řízení je neveřejné. Útvar se touto věcí zabývá, nicméně více informací poskytovat nebudeme,“ uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Peníze z dotace stát ale bude vracet. A když stát nezíská prostředky zpět od firmy RG Group, tak přijde o 220 milionů? „Je otázka, kolik se podaří zpětně vymoci finančnímu úřadu, ale podstatou odpovědi na otázku je ano,“ připustil mluvčí ministerstva průmyslu.