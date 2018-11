Meteorologové varují před silným větrem: na horách může dosahovat síly vichřice

Sever a východ Čech zasáhne silný vítr, který může na hřebenech hor dosáhnout v nárazech síly vichřice. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstraha platí od čtvrtečních 13:00 pro celý Liberecký kraj a Vysočinu a dále pro okresy Jindřichův Hradec, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Náchod, Trutnov a Děčín. Silně foukat by mělo až do pátečních 15:00.