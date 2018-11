Zametli s ním nacisté i komunisté. Jiří Světlík byl tiskař, který si vysloužil označení uranový špion

Dál tak čekal v mnichovské věznici Stadelheim na proces. Další řízení bylo stanoveno na 4. duben 1945. Jeho důležitou částí byl výslech svědků. „Němci měli dosvědčit, že jsem říkal takové vlastizrádné řeči jako ‚Weg mit Hitler, dann haben wir Paradies‘ (Pryč s Hitlerem, pak nastane ráj),“ zmiňuje Světlík. Jenomže v té době sovětská armáda začínala uzavírat kruh kolem Berlína, Američani byli na Rýně a letadla nad železnicí nepustila jediný vlak. Svědci se tak nemohli dostavit a soudce jednání odročil. Světlík si mohl oddechnout. „Policista, který mě tam přivedl, povídal: ‚Z toho jsi venku, buď klidný,‘“ vybavuje si pamětník.

Jako by i počasí tehdy odráželo Světlíkovu naději. Když vyšli z budovy, v níž soud zasedal, zastihl je nádherný slunečný den. Zpátky do věznice ale ještě musel. Měli jet po železnici, která nahrazovala tramvaje, ale na trať se zřítil dům. „ Trosky to nevydržely, když zafoukal vítr, a spadlo to. Policajt povídá, že jdeme pěšky. A tak jsme v tom nádherným předjarním počasí pochodovali ze středu města až na Stadelheim, nějaký tři čtyři kilometry,“ dodává.

Na cestě domů vyměnil auto za kolo

Mnichov osvobodili Američané 30. dubna. Druhý den napadl ve městě sníh a někteří vězni šli odklízet. „Na cimře jsem byl s Pepíkem Liškou, který také šel. Vrátil se asi za hodinu a povídá, že na hlavní bráně vlaje americký prapor,“ říká Světlík. Jenomže ve vězení zůstávali dál. Dělala se revize vězňů a Světlík se amerického důstojníka ptal, jak dlouho tam ještě budou. „Řekl: ‚Válka pokračuje dál. Není konec. Až válka skončí, tak vás tady odsud někam převezeme, ale zatím to není možné,‘“ vzpomíná.

Válka však už dlouho netrvala a potom se ustanovila československá svépomoc – Czechoslowak Self-Help of City Munich, kterou vedl poručík Kasl. Vězni dočasně přebývali v Alfons-Schule a připravovali se na návrat domů. Procházeli domy po Mnichově a shromažďovali proviant a auta. „Když jsme vůz našli, napsalo se jeho číslo, jméno majitele, Kasl s tím šel na vojenskou správu a dali mu na to okamžitě papíry,“ podotýká Světlík. Když dali dohromady vše potřebné včetně vlečného vozidla pro zavazadla, vyrazili na cestu.

Za Lincem ale v jenom kopci nastal problém. „Náš automobil byl tak slabý, že to do serpentýn nahoru na vršek nevytáhl. Vlečňák se odpojil a ostatní povídají: ‚Hele kluci, my doženeme kolonu a nějaký silnější vůz se pro vás vrátí.‘ A tak jsme tam zůstali dva hlídat plachtou přikrytý vlečňák. Jenomže už jsme byli v sovětské zóně, objevila se příslušnice sovětské armády, která řekla, že vlečňák musí ze silnice. Když s tím prý nic neuděláme, tak ho odbrzdí a spustí z vršku. Tak jsme si vypůjčili v blízkém statku trakař a všechna zavazadla z vlečňáku jsme odvezli do toho statku,“ popisuje.

Světlík toho s sebou moc neměl a chtěl pokračovat dál. „Říkal jsem si, že by bylo potřeba jízdní kolo. Jak otec povídal, správný hoch má vždycky štěstí. V jednom zavazadle byla polní lahev s rumem. Říkal jsem si, že to vyměním s nějakým sovětským člověkem,“ přiblížil. A uspěl a na kole se dostal až do Českých Budějovic, odkud už mohl pokračovat po železnici. Peníze na vlak však neměl. Vzpomněl si, že jeden dělník, který byl v Německu nasazený s ním, byl z Budějovic. Pamatoval si jeho adresu, podařilo se mu ho najít a potřebnou částku od něj získal.

Budování železné opony i špionáž ve prospěch Američanů

Zpátky doma se vrátil k práci v otcově tiskárně. Rok 1948 to ale změnil. Tiskárnu komunisté sebrali. „Plzeňští komunisté chtěli v prostorách postavit rotačku, byli ale tak špatně informováni, že nevěděli, že si můžou počkat, že jim to spadne do klína se znárodněním. Oni nepočkali. Ještě v době Vítězného února mého otce z tiskárny vyhnali, ale dovolili mu všechno vystěhovat,“ popisuje.

Sám Jiří Světlík byl v únoru 1948 na vojně v Chebu, a tak musel pomáhat budovat železnou oponu. U hraničního přechodu Svatý Kříž pokládali protitankové ježky. V dubnu se vracel zpátky, ale protože bylo po tiskárně, práci našel jinde – až v Lokti, v porcelánce, která získala dva stroje od jejich končící tiskárny. Měli totiž třeba bronzírku, s kterou naprašovali bronz na etikety, ale místo bronzu se v ní mohla použít prášková barva na porcelán. Když přístroje stěhovali, otec syna doporučil na práci.