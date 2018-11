Gregorová z brněnských Pirátů, která kritizovala koalici s ODS, odmítla místo radní pro kulturu

Před podpisem koaliční smlouvy o ní hlasovala brněnská pirátská členská základna. Z celkových 19 hlasujících bylo 14 pro, tři se zdrželi a dva byli proti. „V hlasování o koaliční smlouvě jsem hlasovala proti, nicméně jsem měla původně obsadit pozici radní pro kulturu. S vědomím rozporu mezi mým postojem a pozicí radní jsem diskutovala se svými kolegy Piráty nejkomfortnější řešení pro všechny zúčastněné a rozhodla se na pozici radní nenastoupit,“ uvedla Gregorová.

Bude tedy neuvolněnou zastupitelkou. „Neznamená to však, že by byl klub nejednotný. Naopak, probrali jsme to v rámci klubu důkladně a přátelsky a snažili si vyjít vzájemně vstříc, takže teď cítím velkou podporu já a zároveň jsem podporu přislíbila Marku Fišerovi. Dál budu v oblasti kultury participovat a zároveň se budu angažovat v sociální oblasti. Ráda bych se stala mostem mezi koalicí a veřejností v sociálních tématech,“ dodala Gregorová.