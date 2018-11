Současná kůrovcová kalamita už je prý nejhorší v historii českých zemí

„Situace se permanentně zhoršuje, kromě sucha se projevují i další faktory jako nedostatek (těžařských) kapacit, špatný odbyt dřeva, snížená cena dřeva,“ řekl Zahradník.

Likvidace kalamity podle něj bude trvat řadu let a oproti dřívějším kalamitám bude její zvládnutí v řadě ohledů složitější. Po roce 1989 už prý třeba nelze direktivně nařídit, aby se technika a lidé přesunovali přes celou republiky do míst kůrovcové kalamity.

Pružnou reakci na kůrovcovou kalamitu navíc podle Zahradníka ztěžuje i stávající zákon o zadávání veřejných zakázek či omezené možnosti asanace kůrovcového dřeva chemickými prostředky u drobných vlastníků.

Zahradník navrhuje pro rychlejší zvládnutí kalamity použít takzvanou rajonizaci lesů. Ty oblasti, které už kůrovec zlikvidoval z osmdesáti až devadesáti procent, by se nechaly být a těžařské kapacity by se z nich přemístily do míst, kde je ještě co zachránit. „Nejhorší situace je na severní Moravě, ve Slezsku, zhoršuje se situace na Vysočině a v jihozápadních Čechách,“ dodal náměstek.