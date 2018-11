Řada legionářů se po válce vracela z Ruska přes USA. Tam je vnímali jako hrdiny

„Když měli pár skleniček piva, tak vzpomínali. Někdy to nebylo moc romantické,“ říká syn československého legionáře Frank Kaderabek.

Frankův otec dorazil do Československa přes Spojené státy jako jeden z posledních, jelikož rok zůstal u kamaráda v Pittsburghu. Doma nemohl sehnat práci ani u pohraniční stráže, kde ho odmítli kvůli malému vzrůstu. Měřil 160 centimetrů. „Měl takovou zlost. Volal: Ježišmarjá, já jsem nebyl moc krátký na to jít přes celou Sibiř, abyste mohli mít republiku!“ vypráví jeho syn Frank.

František byl vyučený řezník a rozhodl se do Ameriky vrátit. Podle vzpomínek jeho syna Franka se jen v Chicagu usadilo na 450 bývalých legionářů. Mnozí z nich tudy pár let předtím projížděli na cestě z Vladivostoku do Prahy.