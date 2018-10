Za vyznamenání jsem vděčný, spousta lidí by si ho zasloužila víc, říká Michal David

Michal David začínal jako jazzman a k jazzu se vrací, sám však prý nerozlišuje mezi žánry. „Muzika je radost. Ať už děláte jazz, pop, rock, nebo lidovou muziku, to je prostě jedno. Když jste na pódiu, dostanete se do takového jiného stavu, deliria, když to tak nazvu, a najednou muziku začnete nabízet nejlíp, jak umíte, a je úplně jedno, jaký je to žánr,“ tvrdí muzikant.

Sám stále koncertuje a těší se, jak sám říká, oblibě u čtyřgeneračního publika. Na jeho koncerty chodí šestileté děti i sedmdesátiletí senioři. Koncerty v rámci jeho letošního turné navštívilo více než 60 tisíc diváků.