Definitivní tečka za kauzou, která smetla exministra Drábka: Bývalý šéf IT odboru si odpyká tři roky

Softwarová společnost OKsystem pro ministerstvo dlouhodobě zajišťovala čtyři informační systémy. Úřad se ale v roce 2011 domluvil bez výběrového řízení s jiným dodavatelem, společností Fujitsu Technology Solutions. OKsystem v tom viděla rozpor se zákonem, a proto se obrátila na antimonopolní úřad.

Šiška a Hojer pak při schůzkách s jednatelem OKsystemu podmiňovali získání jiné zakázky v hodnotě nejméně 100 milionů korun tím, že firma svou námitku stáhne. V opačném případě zakázku získat neměla, ačkoliv k ní už zahájila přípravné práce.

Oba muže shledaly soudy vinnými nejen z vydírání, ale také ze zneužití pravomoci. „Jednání obžalovaného přesáhlo mantinely, kdy by ještě šlo uvést, že se nejedná o společensky škodlivé jednání na úrovni trestného činu,“ uvedl na Hojerovu adresu předseda odvolacího senátu Viktor Mach.

Žalobce žádal přísnější trest

Vrchní soud ve čtvrtek zamítl odvolání státního zastupitelství, které pro Hojera požadovalo přísnější trest. Žalobce se snažil zpochybnit závěry pražského městského soudu, podle nichž firmě OKsystem nevznikla škoda. Znalecký posudek proto označil za nesprávný, nepřesvědčivý a spekulativní. Z ostatních důkazů podle něj jednoznačně vyplynulo, že Hojer s Šiškou způsobili škodu přesahující pět milionů korun.

Hojerův obhájce Eduard Bruna s tím ale nesouhlasil a poukázal na to, že podle judikatury by výše škody musela být prokázána „spolehlivě“, což se nestalo. K témuž názoru dospěl i odvolací senát. Bruna zdůraznil i to, že Hojer se podle obžaloby dopustil vydírání, aby získal výhodu ve prospěch českého státu, nikoliv kvůli vlastnímu obohacení či zajištění výhody pro někoho jiného.

Sám Hojer tříletý trest přijal. Proti verdiktu pražského městského soudu odvolání nepodal, ačkoliv dříve uváděl, že se cítí nevinný, že k zástupcům OKsystemu přistupoval profesionálně a férově a že pouze plnil své pracovní povinnosti. Na rozhodnutí soudů čekal ve vazbě, protože před dokončením hlavního líčení odcestoval do Chorvatska a přestal reagovat na předvolání.

„Do Chorvatska jsem odjel na své doklady a byl jsem tam vždy ubytován na své doklady, neskrýval jsem se. Tady v Čechách už jsem neměl žádnou kariéru. Vytvářel jsem tam webové stránky pro apartmány, chtěl jsem tam začít znovu. Žádnou další trestnou činnost páchat nechci, celých těch šest let je pro mě velkým ponaučením,“ řekl dnes odvolacímu senátu.