Hamáček má nadále důvěru vedení ČSSD. Strana řeší, jak dál po neúspěchu ve volbách

Předseda ČSSD Hamáček získal důvěru členů ústředního výkonného výboru. Proti jeho dalšímu působení nehlasoval žádný z členů zasedání ČSSD, tři lidé se ovšem zdrželi.

O důvěru požádal také místopředseda Zimola, o něm ale strana nehlasovala. Podle některých hlasů by totiž podporu nezískal a to by znamenalo jeho odchod z místopředsednického křesla. K tomu, aby se nehlasovalo, vyzval podle kuloárových informací náchodský starosta a poslanec Jan Birke, prý kvůli tomu, aby se z prvního místopředsedy nestal „zhrzený mučedník“.

Změny ve vedení si navíc šéf strany Hamáček teď nepřeje. Proto o důvěru nepožádal ani další z místopředsedů strany Jaroslav Foldyna, který zvažoval, že svoje křeslo nabídne.

Podle Hamáčka měl o důvěru žádat on sám jako předseda strany, nikoliv další členové vedení strany. „Je to o předsedovi, aby určil směr a získal pro něj důvěru. Mělo by to být jen o mně… Nemyslím, že je čas, abychom hlasovali o jednotlivých členech vedení, na to máme sjezd,“ řekl.

Na Zimolu míří kritika

Zimola se stal po neúspěchu strany v komunálních a senátních volbách terčem kritiky na pátečním jednání předsednictva ČSSD, například za údajné rozdělování a neloajalitu.

Jeho platforma Zachraňme ČSSD, ke které patří také někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek, doporučovala po volbách výměnu některých sociálnědemokratických ministrů ve vládě s hnutím ANO. Zimola podle kuloárových informací označil svoji platformu za černé svědomí sociální demokracie. Před spolustraníky pak kritizoval některé členy ČSSD, například z „osobních ambicí“ osočil kandidáta na ministra zahraničí Miroslava Pocheho, kterého odmítl prezident Miloš Zeman jmenovat, nebo končícího předsedu Senátu Milana Štěcha.