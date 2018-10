Politici by měli být za rozhodnutí zodpovědní, míní nejmladší senátor Wagenknecht

Lukáše Wagenknechta poslali do Senátu voliči v Praze 8. Má tam nakročeno s přesvědčením, že politici by, stejně jako úředníci, měli být zodpovědní za svá rozhodnutí. Podle něj by si Česko mělo vzít příklad ze zahraničí. „Říká se tomu pravidla dobrého vládnutí, anglicky good governments,“ řekl.

„Líbí se mi britský model fungování veřejné správy v této oblasti. Zkušenost zahraniční je, že to jde, když to jde jinde, proč by to nešlo u nás,“ je přesvědčený Wagenknecht.

A třeba krajští zastupitelé, ale i radní ve městech a obcích, by podle něj měli hlasovat jmenovitě.