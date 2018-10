Senátorem za Svitavsko bude Kortyš z ODS. Dostal přednost před Havířem z ČSSD

Kortyš (ODS) chce v senátu pomáhat především obcím. Mezi své hlavní priority řadí zvýšení určení daní pro města a obce. Dál by se chtěl zaměřit na stavební zákon a zákon o veřejných zakázkách, které podle něj potřebují dopracovat.

„Chtěl bych třeba prosazovat pro města zvýšené určení daní. Stát na nás dolů valí administrativní věci, které musíme zpracovávat, a peníze nám nedává. Druhá priorita by byla, že z pohledu podnikání vím, že zákony jako stavební zákon, zákon o veřejných zakázkách a tak dál jsou zákony, které by potřebovaly dopracovat a na které bych se chtěl zaměřit,“ řekl Kortyš v předvolebním duelu ČT.

- podnikatel a od roku 2016 zastupitel a náměstek hejtmana Pardubického kraje pro oblast dopravy; - v roce 1990 si založil firmu ELKOR, kterou stále vede a která se specializuje především na maloobchodní a velkoobchodní prodej elektroinstalačního materiálu, realizaci a dodávky elektromontážních prací; - v roce 2003 získal Cenu města Litomyšle v kategorii Podnikatel roku; - do komunální politiky vstoupil v roce 1998, když byl zvolen zastupitelem města Litomyšle, kde nyní žije; - v roce 2006 byl jako lídr kandidátky ODS zvolen starostou města a svoji pozici obhájil také ve volbách v roce 2010; - v roce 2015 pokračoval ve svém pátém volebním období jako zastupitel města a zároveň působil ve funkci místostarosty, kterou opustil na konci roku 2016, kdy se stal náměstkem hejtmana; - zastupitelem a radním je nadále; - v roce 2013 neúspěšně kandidoval do sněmovny; - narodil se v Olomouci, je ženatý.

Už po ukončení prvního kola senátních voleb měl Kortyš představu o tom, v jakém výboru by chtěl pracovat, jmenoval výbor pro místní rozvoj. Zároveň dodal, že by jako senátor odmítl zákon o restitucích. „Odmítl bych zákon o restitucích, který je z dílny komunistické strany, kde si myslím, že otevírá něco, co už bylo jednou uzavřeno, že je nefér,“ řekl Kortyš.

Kortyš je zároveň náměstkem hejtmana Pardubického kraje. Tuto funkci chce vykonávat ještě dva roky a v dalších volbách ji obhajovat nebude. „Mám to v hlavě vyřešené jasně. Dojedu mandát, co mám na kraji, a do dalších krajských voleb už se hlásit nebudu. Tyto funkce se kumulovaně dělat nedají,“ řekl Kortyš.