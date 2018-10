Ministr slíbil další navýšení platů v kultuře. Navrhne zařazení do vyšší platové tabulky

Zvýšení platové tabulky by podle Staňka znamenalo velký pokrok. „Minimální platy by byly zvýšeny tabulkovou hodnotou. Byla by to jistota pro zaměstnance, že tyto peníze dostanou bez ohledu na to, co se bude dít,“ řekl.

Jde o nařízení vlády z loňského roku a podle ministra minulý týden k návrhu skončilo připomínkové řízení. Krok by znamenal navýšení rozpočtu o 120 milionů korun. Rozpočet ministerstva kultury pro rok 2019 by měl být o 1,8 miliardy vyšší než letos a činit 14,8 miliardy korun.

Staněk připomněl, že státní zaměstnanci v kultuře, zejména pracovníci paměťových institucí, mají platy dlouhodobě podfinancované. Z nedávné návštěvy například Národní knihovny či Muzea Jana Amose Komenského uvedl jako příklad, že nástupní platy činí 23 či 24 tisíc korun. Na konci své kariéry mohou podle Staňka tito zaměstnanci „tabulkově“ dospět ke 30 tisícům měsíčně.