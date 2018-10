PŘEHLEDNĚ: Povolební vyjednávání napříč Českem pokračují

Koalice bez vítěze voleb se rýsuje také v Brně , kde se na spolupráci v úterý nečekaně dohodli druzí občanští demokraté, Piráti, ČSSD a KDU-ČSL. Tento vývoj vyvolal v Brně rozruch, byla už totiž dohodnutá spolupráce vítězného ANO s ODS, KDU-ČSL a ČSSD . Jednání o ní oznámili zástupci stran v neděli večer a potvrdili to v pondělí. Úterní obrat tak vyšachoval vítězné ANO i s jeho jedničkou a dosavadním primátorem Petrem Vokřálem.

V Ostravě je vítězné hnutí ANO už prakticky dohodnuto na vytvoření koalice s ODS a lidovci. S hnutím Ostravak, které ve volbách skončilo druhé, chce podmínky spolupráce ještě doladit. Podle lídra ANO a dosavadního primátora Tomáše Macury by koaliční dohoda mohla být podepsána do konce týdne.

O tom, jestli Piráti do předjednané koalice skutečně vstoupí, rozhodne jejich členská základna poté, co vznikne verze koaliční smlouvy.

V Českých Budějovicích preferuje hnutí ANO, které ve městě v komunálních volbách vyhrálo, spolupráci s Občany pro Budějovice a s ODS. Podle lídra tamní kandidátky ANO a dosavadního primátora Jiřího Svobody jim strana ve středu poslala nabídku na koaliční spolupráci.

Na vzniku koalice se ve středu domluvily také strany v Třinci. Ten nadále povedou Osobnosti pro Třinec a lidovci. Primátorkou zůstane Věra Palkovská.

V Jeseníku bude nejspíš vládnout koalice Jeseník srdcem a PRO Jeseník. Ve středu to uvedla dosavadní místostarostka Zdeňka Blišťanová (TOP 09), která sdružení Jeseník srdcem dovedla ve volbách k rekordním 41,55 procenta hlasů. Sdružení svým úspěchem získalo 13 mandátů, a v pětadvacetičlenném zastupitelstvu má tak samo většinu.

Podle Blišťanové by však na radnici měly vládnout dva subjekty. Zástupci ostatních stran by se na řízení města měli podílet obsazením funkcí v komisích a výborech, řekla ve středu s tím, že podoba vedení radnice by měla být známa začátkem příštího týdne.