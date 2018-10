ANO má jasno, jak vést Ostravu. Podle Macury zbývá doladit spolupráci s hnutím Ostravak

Macura se dnes vrací z veletrhu v Mnichově. Na cestě ho doprovází i lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák. „Směřujeme stále blíže k modelu stávající čtyřkoalice (ANO, Ostravak, ODS a lidovci). Večer budeme mít klub, který bude nominovat i konkrétní jména. S ODS a KDU-ČSL máme již prakticky dohodnuto, s Ostravakem chci věci dotáhnout po návratu dnes odpoledne,“ uvedl Macura.

Primátor doplnil, že v tuto chvíli může potvrdit, že ODS by měla dva členy rady. „Získala by navíc jeden ekonomický resort, ale přišla by o školství a sport. Lidovci by měli jednoho člověka a zůstala by jim nejspíš kultura,“ podotkl Macura. ANO si podle něj nárokuje navíc resort investic.