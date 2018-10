Pardubice sečteny, vyhrálo hnutí ANO, primátor Charvát chce pokračovat v koalici

V Pardubicích je vítězem hnutí ANO, které získalo 26,66 procenta. V zastupitelstvu tak obsadí 13 míst z 39. ANO si polepšilo o zhruba pět procentních bodů. Po minulých volbách vládlo ANO společně s TOP 09, Koalicí pro Pardubice a ČSSD.

Primátor Martin Charvát by rád v koalici pokračoval. „Pro mě je to klíčová koalice, vážím si její práce. Uvažuji ještě přibrat někoho silného, abychom měli silnější pozici v zastupitelstvu,“ uvedl Charvát s tím, že se nebrání velké koalici. „Zajímají mě lidé, kteří chtějí pracovat,“ doplnil.

Sociální demokracie si v letošních volbách pohoršila, získala jen 5,80 procenta. V zastupitelstvu tak bude mít pouze dva zástupce namísto současných šesti. „Jednání jsou zahájená. Jednáme o vstupu do koalice. V pondělí chceme detailněji řešit programové průniky, nesoulady, otázky personální. Ale neznamená to, že by ostatní byli ze hry,“ uvedl lídr ČSSD a náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Proti minulým volbám naopak posílili občanští demokraté, přesto jejich kandidát na primátora Karel Haas očekával lepší výsledek. „Díky výsledku snad budeme součástí budoucího vedení Pardubic, snad se ho budeme aktivně účastnit,“ řekl Haas.

Na třetím místě se za ANO a ODS umístila Česká pirátská strana. Podle jejího lídra Ondřeje Karase nechtějí Piráti jednat ukvapeně. „Nechceme dělat rozhodnutí v euforii. Jestli někdo chce složit koalici za čtyři hodiny na čtyři roky, to není nic, o co bychom stáli. Výsledek probereme se všemi, kteří s námi kandidovali,“ uvedl Karas.

Bez mandátu skončila SPD nebo Strana soukromníků ČR. Volební účast v krajském městě přesáhla 40 procent.

Ve třech městských obvodech z osmi pak rovněž vyhrálo vítězné hnutí ANO, ve dvou částech, konkrétně Pardubice III a IV, ho porazila ODS. V částech Pardubice VII a VIII hnutí ANO své kandidáty vůbec nepostavilo.