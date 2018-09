Česko se otevřelo podzimu. Teploty kolem 14 stupňů vydrží bezmála měsíc

Stávající ráz počasí s malým množstvím srážek a denními maximy mezi deseti a patnácti stupni čekají Česko i v nadcházejících třech týdnech. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. Podle něj by pod průměr měla rtuť teploměru propadnout až na výročí sto let od založení Československa.