Naděje z Brna. Tým českých lékařů vytvořil unikátní metodu léčby rakoviny u dětí

„Dnes a denně se díváte do očí dětem, kterým nejde o nic méně než o život. A vy víte, že začínáte prohrávat a zoufale se snažíte vymyslet něco, jak to zvrátit,“ popisuje Štěrba. „Výroba léků pro děti není zajímavá, protože nemocných dětí je málo, a pak pro ně nikdo nic nemá,“ vysvětluje, proč farmaceutické firmy nevěnují léčbě rakoviny u dětí mnoho pozornosti.

Každý rok je v Česku zjištěn nádor asi u 350 dětí, z nichž osmdesát procent se po léčbě uzdraví. Několik desítek dětí je však stiženo velmi závažnou formou rakoviny – u nich byla dosud naděje na vyléčení minimální. „Jsou to solidní nádory a maligní lymfomy dětského věku. Takových dětí v České republice bude každým rokem kolem padesáti,“ říká Jaroslav Štěrba, přednosta Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno.

Brněnští lékaři se však odmítli smířit s faktem, že pětinu svých malých pacientů v podstatě neměli jak léčit. Společně s několika vědci začali sami hledat nové možnosti léčby. „Všechno je to nesmírně komplikované, zkoušky, ověřování, pak se změnila legislativa, takže jsme se museli prakticky vrátit na začátek a začít všechno dělat v daleko přísnějších podmínkách,“ popisuje Štěrba peripetie minulých let.

Lékaři vytvoří vakcínu tak, že nemocnému nejprve odeberou bílé krvinky a část nádoru. „Za speciálních podmínek v čistém prostředí pak školíme bílé krvinky s nádorovou tkání pacienta tak, že se snažíme naučit bílé krvinky, aby poznaly nádor ve vlastním těle, začaly s ním bojovat a vyhnaly ho. Potom tyto vyškolené bílé krvinky pícháme pacientovi do kůže,“ popisuje metodu Štěrba.

Výsledkem je vakcína, která obsahuje takzvané dendritické buňky se zvláštními vlastnostmi. „Jsou schopné ukázat jiným buňkám v těle, jak vyvolat obranu organismu proti tomu nádoru,“ doplňuje Kateřina Pilátová z Farmakologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Naděje na vyléčení

První pacientkou, která nový přípravek vyzkoušela, se před dvěma lety stala tehdy čtrnáctiletá Adélka. S nebezpečným Ewingovým sarkomem mladá studentka a její rodina bojují už sedm let. „Je to naděje, že to onemocnění se podaří vyléčit a už se nikdy nevrátí,“ věří její otec Radek Macháč.

„Protinádorovou vakcínu jsme podali celkem 15 dětem s velmi pokročilou fází onemocnění, a u jedné třetiny jsme zaznamenali zlepšení zdravotního stavu. Zaplať pán bůh za každé dítě, které se nám takhle povede vracet do života,“ říká Jaroslav Štěrba.