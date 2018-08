Za nenávistné komentáře pod fotkou teplických prvňáků míří mladá žena před soud

„Ve věci byla dne 29. srpna podána obžaloba,“ sdělil České televizi tachovský státní zástupce Ondřej Wendler. Stíhanou osobou je podle deníku Právo šestadvacetiletá Romana L. z Tachova.

Původně policie její případ odložila s tím, že by se mohlo jednat pouze o přestupek. Poté se ale podle informací Práva do případu vložil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Na základě jeho námitek se věc vrátila zpátky do přípravného řízení. Napodruhé už policejní šetření vedlo k obvinění a nyní i k podání obžaloby.

Další podezřelí se soudu vyhnuli

V kauze nenávistných komentářů policie už dříve obvinila z rasově motivovaného přečinu muže z Frýdecko-Místecka. V jeho případě státní zástupce trestní stíhání podmíněně zastavil. Pokud se obviněný během stanovené zkušební doby nedopustí trestného činu ani přestupku, trestní stíhání tím pro něj končí. V opačném případě budou kriminalisté ve vyšetřování pokračovat.

V případě třetího podezřelého obvinění nepadlo. Teplické policii se muže nepodařilo vyslechnout, protože se zdržuje mimo území České republiky.