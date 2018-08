Stavba dálnice D11 od Hradce do Smiřic může začít. Ekologové stáhli námitky

Druhá část prvního úseku z Předměřic nad Labem do Smiřic už má pravomocné stavební povolení. Dosud se ale s pracemi nezačalo, protože se čekalo na vyřešení sporů. Úsek od nynějšího konce D11 u Hradce Králové až do Smiřic by se mohl začít stavět letos v říjnu. Navazující úsek Smiřice–Jaroměř se staví od jara. Oba by se řidičům měly otevřít v závěru roku 2021.