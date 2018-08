Prezident vyznamená prvorepublikového agrárníka Švehlu. Chce zdůraznit potřebu podporovat zemědělce

Antonín Švehla, který byl za první republiky šest let premiérem a vedl od roku 1909 až do své smrti v roce 1933 Agrární stranu (tj. Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu), dostane při stém výročí vzniku Československa in memoriam od prezidenta Miloše Zemana Řád bílého lva. Prezident tak chce ocenit a zdůraznit politickou podporu venkova a zemědělců, kterou podle něj Švehla ztělesňoval.

„Mimo jiné byl zakladatelem Agrární strany, kterou dovedl až k volebnímu vítězství. Po násilné kolektivizaci došlo k rozpadu selského stavu, ale posledních zhruba 25 let znamená určitou renesanci. Já bych si velmi přál, abychom si vážili politiků, kteří dokázali ve své době zemědělce podporovat – i v politické rovině, ne jenom jako producenty potravin, ale také jako tvůrce krajiny. Té nádherné krajiny, nad kterou není,“ řekl Miloš Zeman ve svém projevu.

Krátce navázal i na své předřečníky. Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD), českobudějovický primátor Jiří Svoboda (ANO), jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) či předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) hovořili především o suchu, které letos zemědělce ovlivňuje, a o potřebě najít způsob, jak se s vysycháním v budoucnu vyrovnat.