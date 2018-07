Malá zůstává náměstkyní hejtmana, má důvěru radních. Kauzu diplomových prací vnímá jako křivdu

Do hnutí ANO vstoupila v roce 2013. V komunálních volbách v roce 2014 kandidovala v Lelekovicích v okrese Brno-venkov. Nebyla sice zvolena, zastupitelkou se stala až jako první náhradnice. Z funkce odstoupila v květnu 2017. V krajských volbách v roce 2016 už byla zvolena a nyní je v Jihomoravském kraji náměstkyní hejtmana Bohumila Šimka (ANO). Od podzimu 2017 je také poslankyní za ANO a místopředsedkyní mandátového a imunitního výboru.

Než vstoupila do politiky, byla společnicí a jednatelkou několika firem. Od roku 2013 je zapsána v seznamu mediátorů a jako právnička se věnuje i sociální péči.

Setrvání Taťány Malé (ANO) ve funkci náměstkyně hejtmana radní Jihomoravského kraje podpořili jednohlasně. „Vedení Jihomoravského kraje po poradě jednomyslně konstatovalo, že na základě dosavadních zkušeností s prací Taťány Malé ve funkci náměstkyně hejtmana není důvod jakkoli zpochybňovat její působení v této pozici. Nadále zůstává náměstkyní hejtmana pro oblast investic a majetku,“ uvedla mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Taťána Malá minulý týden skončila po třinácti dnech v čele ministerstva spravedlnosti. Čelila obvinění z plagiátorství svých diplomových prací na Panevropské vysoké škole v Bratislavě, kde vystudovala práva, a také na Mendelově univerzitě v Brně, kde psala práci o chovu králíků. Malá odmítá, že by úmyslně opisovala. „Pro mě je to osobně velmi citlivé téma a vnímám to jako křivdu,“ řekla.