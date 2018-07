ANALÝZA: Dvě smlouvy o vládní spolupráci nemají v Česku obdobu

Opoziční smlouva, verze 2.0

Obě stávající dohody skutečně obsahují několik podobností. Stejně jako opoziční smlouva i aktuální text o spolupráci ANO a KSČM nastavuje mantinely vládního fungování. Smluvní strany by měly diskutovat o personálních změnách v kabinetu, zároveň však oba partneři nebyli a nejsou při hlasováních o jednotlivých zákonech nijak vázány.

Dohoda ANO a KSČM se podobně jako opoziční smlouva opírá i o některé konkrétní časové termíny. Komunisté během aktuálních jednání trvali na tom, že návrhy zákonů podle programového prohlášení vlády musí být předloženy nejpozději šest měsíců před skončením volebního období sněmovny, tedy do dubna 2021. V opoziční smlouvě se zase ODS a ČSSD např. dohodly, že do dvanácti měsíců od podepsání dohody budou předloženy návrhy na úpravu ústavy.

Rozdíly převažují

Texty obou dohod ovšem obsahují i několik podstatných rozdílů. Občanští demokraté se v čele se svým předsedou Václavem Klausem před dvaceti lety zavázali, že vládě umožní získat důvěru odchodem ze sálu. Naproti tomu komunisté se podpisem aktuální dohody zavázali pro vyslovení důvěry Babišově vládě aktivně hlasovat.

Pokud by komunisté pouze opustili sál a snížili kvórum pro získání důvěry, bylo by třeba získat 93 hlasů. A právě 93 hlasů mají dohromady strany vládní koalice. Stačil by pak jeden chybějící hlas a vláda by důvěru nezískala. Taková situace přitom mohla reálně nastat, protože při hlasování o důvěře nebude ve sněmovně přítomen poslanec hnutí ANO Jiří Mašek, který je na dovolené v Austrálii.

Dalším podstatným rozdílem je příslib KSČM, že nebude iniciovat hlasování o nedůvěře Babišova kabinetu, ale ponechá si možnost se k takovému hlasování případně připojit. Opoziční smlouva z roku 1998 byla v tomto ohledu k občanským demokratům mnohem přísnější. ODS se v ní doslova zavázala, že hlasování o nedůvěře vládě vlastními hlasy nepodpoří. Vzdala se tak svého kontrolního práva nad vládou.