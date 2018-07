Dohoda, která vymazala rozdíl mezi pravicí a levicí. Před 20 lety politici podepsali opoziční smlouvu

Podpis opoziční smlouvy byl překvapivým vyústěním situace po předčasných volbách do sněmovny, které se konaly v červnu 1998. Překvapivým proto, že obě nejsilnější strany – ČSSD a ODS a jejich lídři se během kampaně profilovali jako hlavní rivalové. Ještě před volbami a měsíc před podepsáním smlouvy Václav Klaus pro ČTK povolební spolupráci s ČSSD odmítl: „Kategoricky prohlašuji, že spekulace o tom, že ODS bude po volbách tolerovat menšinovou vládu sociální demokracie (s jakýmikoli partnery), jsou neopodstatněné a nesmyslné.“

V červnových volbách roku 1998 se do Poslanecké sněmovny probojovalo pět politických stran. ČSSD a ODS, s odstupem za nimi komunisté, lidovci a Unie svobody. Sociální a občanští demokraté byli jednoznačně nejsilnějšími hráči. Jednáním o sestavení vlády pověřil prezident Václav Havel předsedu vítězné sociální demokracie Miloše Zemana. Politická jednání ale ukázala, že jeho manévrovací prostor nebyl příliš velký.

Volby v roce 1998 byly vyvolány rozpadem předchozí vládnoucí koalice a vznikem nové politické strany Unie svobody. Jednalo se tedy o předčasné volby. A nejenom to komplikovalo jednání, svoji roli sehrávaly i osobní spory mezi představiteli jednotlivých politických stran.

Kdo s kým bude vládnout?

Nabízely se v podstatě čtyři možné varianty, jak vládu sestavit. Logická varianta vzniku středopravicové vlády ODS, KDU-ČSL a Unie svobody byla prakticky vyloučená, neboť mezi občanskými demokraty a unionisty byly osobní spory nepřekonatelné.

Stejně tak varianta sociální demokracie, lidovců a unionistů byla velmi málo pravděpodobná. Lidovci o koaliční spolupráci vážně uvažovali, ale měli podmínku účasti i US. Ta však vládní angažmá odmítala. Unie svobody se prezentovala jako pravicový subjekt, který z ideologických důvodů nechtěl vstupovat do koalice s levicovou ČSSD. A to ani za podmínky, že by byl premiérem tehdejší předseda KDU-ČSL Josef Lux.