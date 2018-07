I lidé odkázání na dialýzu mohou cestovat. Stačí si domluvit péči v místě dovolené

Přestat cestovat nechtěl ani Jaroslav Anderle, přestože na dialýzu chodí třikrát týdně už šest let. Nejdřív tedy začal jezdit po Česku, třeba do lázní, v současnosti se ale nezdráhá vypravit ani do zahraničí. „Teď se chystám do Itálie, už jsem si vyhlédl dialyzační středisko, které je blízko moře, blízko letiště a je to kousek do Říma,“ vysvětluje.

Lidí s náhradou ledviny, kteří cestují, jsou u nás zatím stovky, neustále jich ale přibývá. Některá dialyzační střediska jim navíc péči v místě dovolené zprostředkují. „Pacient musí kontaktovat koordinátorku prázdninové dialýzy, a to nejméně dva měsíce předem, tak aby stihla zařídit potřebné dokumenty,“ přibližuje možnosti cestování Veronika Vinšová z dialyzačních středisek Fresenius Medical Care.

Dialýzu dnes nabízí víc než 120 zemí. Bezmála v celé Evropě, ale třeba i v Turecku a Tunisku mají dokonce pacienti péči hrazenou ze zdravotního pojištění, většinou se stačí jen prokázat kartičkou pojištěnce. „Musí si vybrat zdravotnické zařízení, které je zapojené do systému, a je dobré se s daným zdravotnickým zařízením domluvit předem,“ říká mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Cestovat díky tomu může každý, kdo je na dialýze - pokud nemá žádné další obtíže. „V Evropě nejsou žádné extrémní klimatické podmínky, které by mohly pacienty nějakým způsobem ohrožovat,“ doplňuje přednosta kliniky nefrologie a transplantcentra pražského IKEMu Ondřej Viklický.