Vláda ANO a ČSSD si otestuje důvěru sněmovny, s KSČM ji získá

Zástupci ostatních šesti stran a hnutí zastoupených ve Sněmovně budou hlasovat proti vládě. Středeční jednání poslanců o důvěře se uskuteční 263. den od parlamentních voleb loni v říjnu, z nichž nynější složení dolní komory vzešlo. Pokud by vláda důvěru nezískala, musela by opět podat demisi. Třetí pokus o sestavení vlády by pak náležel předsedovi sněmovny, kterým je Radek Vondráček z ANO.

Menšinový kabinet ANO a sociálních demokratů by měl ve dvousetčlenné sněmovně získat podporu až 108 poslanců. Vedle 78 zástupců hnutí ANO a 15 zástupců ČSSD by měli dalších 15 hlasů přidat komunisté. Jejich vedení o toleranci kabinetu rozhodlo v souvislosti s tím, že vláda přislíbila splnění všech sedmi programových priorit KSČM. Patří k nim trvalý růst minimální mzdy a důchodů, zdanění církevních restitucí, ochrana přírodních zdrojů a nezvyšování spoluúčasti pacientů.

Někteří opoziční politici ale mluví o pozicích pro komunistické nominanty v dozorčích radách státních firem. Nový kabinet kritizují zejména kvůli tomu, že poprvé od listopadu 1989 přivádí KSČM k vládní moci.