Při nehodě u Pasohlávek zemřela žena, zraněno 9 lidí včetně dětí

Silnice je uzavřená

Silnice byla nejprve uzavřená skoro tři hodiny. Potom policie pustila provoz kyvadlově, aby mohly projet vozy, které zůstaly v místě stát hned po nehodě. Zhruba po hodině v 7:30 policisté silnici opět uzavřeli a odklánějí vozidla přes Dolní Dunajovice, Brod nad Dyjí a Pasohlávky. Podle Zámečníka se odklízejí následky nehody a nelze říct, jak dlouho to bude trvat.

Silnice I/52 začíná u Pohořelic, kde končí dálnice D52. Komunikace první třídy dále pokračuje přes novomlýnské nádrže přes Mikulov až do Rakouska a na Vídeň. Přes vodu vede most, je ve špatném stavu, nyní se rekonstruuje. Proto je tam od poloviny května průjezdný jen jeden pruh, kterým se jezdí kyvadlově. V běžných dnech tam bývají kolony. Opatření by mělo platit asi rok, kdy budou silničáři most opravovat.