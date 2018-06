Mazánek potvrdil konec v čele NCOZ. Odchod profesionála není nikdy dobrou zprávou, řekl Hamáček

Vzdělání: má právnické vzdělání (titul JUDr.)

Hodnost: plukovník

Současná funkce: ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV; od ledna 2016)

Kariéra: K policii nastoupil v březnu 1985. Během 31 let trvající kariéry prošel řadou funkcí na základních útvarech převážně ve Středočeském kraji. V roce 1993 byl převelen na Krajský úřad vyšetřování Středočeského kraje, kde se věnoval zejména vyšetřování vražd. Poté vystřídal několik funkcí až do funkce náměstka ředitele krajského ředitelství Středočeského kraje pro službu kriminální policie a vyšetřování, kterou vykonával do konce roku 2015.

Ostatní:

- Mazánek se mimo jiné podílel na vyšetřování takzvaných orlických vražd, jejichž oběti v 90. letech skončily na dně přehrady zalité louhem v sudech.



- V minulosti také vedl speciální tým vyšetřovatelů, který se zabýval takzvanými pomníčky, neobjasněnými případy vražd. Nejznámějším úspěchem tohoto týmu bylo objasnění trojnásobné vraždy v obci Klučov na Kolínsku z roku 1990. Kriminalisté pachatele dopadli po 13 letech.



- V roli šéfa středočeské krajské kriminálky řídil a vedl týmy, které dopadly Viktora Kalivodu označovaného za „lesního vraha“ nebo pachatele trojnásobné vraždy v Mukařově.



- Úzce spolupracuje se všemi policejními složkami, soudními znalci, státními zástupci a soudci. Policejní akademií ČR je pravidelně přibírán jako oponent bakalářských a diplomových prací, je či byl konzultantem a účastníkem pořadů „Na stopě“, „112“ a dalších, pořádá odborná školení, přednáší a publikuje.



- Je považován za jednoho z největších odborníků na práci s DNA v Česku.



- Za rok 2011 získal ocenění Policista roku.



- Je otcem dvou dětí, rád sportuje, lyžuje, plave, je pilotem ultralehkých letadel a padáků.