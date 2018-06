Na vrácení půdy čekají lidé i třicet let. Udělá ÚS za restitucemi tečku?

Jenže nabídka podle Hlaváčových není dostatečná. Nechtějí ani finanční náhradu, dostali by totiž nejspíš mnohem méně, než je současná tržní cena. Od 1. července se s ní ale zřejmě budou muset spokojit. Začne totiž platit takzvaná restituční tečka – tedy zákon, který ruší vydávání náhradních pozemků za ty vyvlastněné.

Hlaváčovi přitom nejsou jediní takoví restituenti. Úřad to vysvětluje komplikacemi kvůli dědickým řízením a soudům či nedostatečnou aktivitou restituentů. „Je nutné, aby oprávněné osoby sledovaly tzv. veřejné nabídky pozemků a aby o tyto pozemky podávaly žádosti,“ uvádí mluvčí Státního pozemkového úřadu Monika Machtová.

Stížnostmi lidí na postup státu v restitucích se léta zabývá i kancelář ombudsmanky. Podle jejího zástupce Stanislava Křečka by ale zrušení restituční tečky jen prodloužilo letitou agonii.

„Bylo by jistě správné, kdyby jestliže někdo něco ukradne, to měl také vrátit. Jenže problém je ten, že ten, kdo to ukradl, tady není. Z ekonomických a celé řady společenských důvodů tady prostě není prostor, aby se ty věci zcela vrátily,“ tvrdí Křeček.

Marek Hlaváč se ale vzdát nechce a doufá, že ze všech generací někdejších velkostatkářů bude tou poslední, která se o majetek v Malešicích pře se státem.