Zemřel Pavel Vranský, veterán bojů u Tobruku a letec RAF

Pavel Vranský (narozen jako Pavel Wechsberg), pocházel z židovské rodiny žijící v Ostravě a koncem 30. let se chystal k emigraci do Palestiny. Dokonce kvůli tomu odešel z gymnázia a zapsal se na mlékařskou a sýrařskou školu, aby byl v nové domovině co nejprospěšnější.

Po okupaci Československa ale musel kvůli svému původu ze studií odejít. Spolu se svým otcem odjel do Polska, kde v roce 1939 narukoval do řad Československého legionu.

S ním se dostal v září 1939 do sovětského zajetí, z něhož byl propuštěn na jaře 1941. Přesunul se s dalšími vojáky na Blízký východ a bojoval v Sýrii a u Tobruku.