Soud osvobodil anarchisty obžalované z přípravy útoku na vlak. Chyběly důkazy

Postup policejních agentů ale kritizovali advokáti obžalovaných. Tvrdili, že policie na důkazech pracovala dříve, než to měla povolené soudem. Nápad na uskutečnění akce navíc podle obhajoby dostali právě tajní agenti, kteří pak obžalované nabádali k provedení útoku. Platili dokonce i za nákup materiálu na zápalné lahve a vybírali místo útoku.

Podle paragrafu 311 trestního zákoníku spáchá trestný čin teroristického útoku ten, kdo jedná v úmyslu poškodit obranyschopnost ČR, narušit její politickou či hospodářskou strukturu, zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně k něčemu přinutit vládu či jiný orgán veřejné moci.

Advokát Ondrej Štefánik navíc zpochybnil, že by útok zápalnou směsí ohrozil demokratické nebo ústavní principy státu, což by podle něj mělo splňovat předpoklady pro obvinění z terorismu. Odmítl také, že by obžalovaní chtěli zastrašit obyvatelstvo nebo zničit dopravní systém země. Poukázal i na znalecké posudky, které podle něj ukazují, že by od zápalné směsi možná chytila jen dřevěná podlaha vlaku.

Advokáti anarchistů proto zprošťující rozsudek uvítali. Někteří se s klienty budou radit o odškodném za uvalení vazby. Ignačák byl například zhruba rok a čtvrt ve vazbě. „Určitě se kvůli tomu sejdeme a zvážíme další postup,“ řekl jeho obhájce Štefánik. Podobně mluvil i advokát Petra Sovy, který byl po zatčení ve vazbě zhruba osm měsíců. Advokáti se ale také shodli na tom, že je potřeba vyčkat, až bude rozsudek pravomocný.