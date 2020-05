Na odškodnění za akci StB Asanace nemá chartista nárok. Kvůli promlčení

Petr Hanzlík poukazoval na to, že ho StB donutila vystěhovat se s rodinou do Rakouska, čímž ho připravila jednak o dům, jednak o vyšší důchod plynoucí z jeho někdejšího výhodného zaměstnání, kdy pracoval jako výkupčí pro národní podnik Kara.

„Ten estébák má 25 tisíc důchodu“

Rovněž se Hanzlík u soudu dožadoval každoročních plateb od státu, který by mu tím doplácel průměrný důchod v České republice. Nyní prý pobírá měsíčně okolo pěti tisíc korun, což je zhruba polovina průměrné částky. „Ten estébák, který to všechno zavinil, bere okolo 25 tisíc důchodu, tak vidíte, co je tady za právo,“ řekl chartista médiím.

Operace StB s krycím názvem Akce Asanace měla za cíl donutit psychickým i fyzickým nátlakem disidenty, aby si sami podali žádost o vystěhování do ciziny. Vedle Hanzlíka byli k emigraci nuceni například duchovní Svatopluk Karásek nebo herec Pavel Landovský.