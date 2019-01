České turistické trasy jsou světový unikát, chránit by je mohl samostatný zákon

Značení a údržbu turistických tras by mohl upravit zvláštní zákon. Podle předlohy by vlastníky značení byly Klub českých turistů a Horská služba. Třeba za zničení nebo poškození značek by lidem hrozila až pětitisícová pokuta; více práv by získali značkaři. Český systém značení, který byl vzorem pro řadu zemí světa, je podle autorů zákona natolik unikátní, že musí být chráněn.